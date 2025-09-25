У рамках 1-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА 2025/26 свої матчі провели Лілль і Стяуа. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА 2025/26, основний етап, 1-й тур

Гоу Ехед Іглз – Стяуа – 0:1

Гол: Мікулеску, 13

Лілль – Бранн – 2:1

Голи: Ігаман, 54, Жиру, 80 – Магнуссон, 60

Гоу Ехед Іглз вперше з 1984 року зіграв у груповому / основному етапі єврокубків, але розпочав свій шлях з поразки. Нідерландці у рідних стінах поступилися Стяуа, хоча в статистичному плані господарі домінували. "Орли" завдали вдвічі більше ударів (16:8), значно частіше заходили в штрафний (28:16 за дотиками) та награли на 1,24 очікуваних голи (проти 0,54 у румунів).

От тільки забити Гоу Ехед Іглз так і не вдалося. Стяуа ж відкрила рахунок ще на 13-й хвилині, коли Алібек (нападник збірної Румунії) прострілив у штрафний на Мікулеску. Давід же вгатив з півоберту, прошивши кіпера – 0:1. Цей гол виявився єдиним у зустрічі.

У паралельному матчі Лілль переграв Бранн. За доволі рівної гри французи вийшли вперед – це Хамза Ігаман відкрив рахунок, продовживши забивну серію "догів" до 60 ігор поспіль. Жоден інший клуб з топ-5 чемпіонатів не зробив навіть 25.

60 – Plus longues séries en cours parmi les équipes du Top 5 avec au moins un but inscrit à domicile toutes compétitions confondues :



Lille – 60

Real Madrid – 24

Osasuna – 23



Filets. #LOSCSKB https://t.co/19WZWWiNlY — OptaJean (@OptaJean) September 25, 2025

Норвежці відігрались внаслідок ефектної комбінації вже на 60-й хвилині, але останнє слово залишилось за господарями. Переможний гол на 80-й хвилині провів 38-річний Жиру, замкнувши подачу з правого флангу. 2:1! Лілль тріумфує.

