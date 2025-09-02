Жирона могла підписати Бущана – Крапивцов отримав іншого конкурента
Воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан мав шанс продовжити кар’єру в несподіваному напрямку.
Як стало відомо Футбол 24, Жирона розглядала можливість підписати українського голкіпера Георгія Бущана.
Після невдалого старту сезону клуб терміново шукав нового воротаря, і Бущан потрапив до шорт-листа кандидатів. Проте остаточний вибір каталонського клубу зупинився на Домініку Ліваковічу.
Зазначимо, що в іспанській команді вже виступає один український голкіпер – Владислав Крапивцов. Також у складі клубу грають вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат.
До слова, Бущан є вихованцем Динамо і виступав за клуб протягом усієї кар’єри, доки цієї зими не перейшов до саудівського Аль-Шабаб.
