Шахтар отримав розгром від Фейєнорда, вилетів з Ліги Європи та не поповнив національну скарбницю цього тижня. Україна фінішувала на 14 місці з загальним доробком 29,5 очка. Обійти нас ніхто не може, що є маленьким плюсом. Однак Базель ще раз розписав нічию (0,25 очка до таблиці) зі Слованом і продовжив виступи в Лізі конференцій. Швейцарія збільшила відрив до 1,3 очка.

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Катастрофи вдалося уникнути. Завдяки потраплянню в топ-15 Україна зберегла 5 команд в єврокубках і 2 в Лізі чемпіонів.

Розподіл місць в сезоні-2024/25 для України:



чемпіон – старт в плей-офф чемпіонської кваліфікації Ліги чемпіонів

віцечемпіон – старт у другому раунді нечемпіонської кваліфікації Ліги чемпіонів

бронзовий призер – старт у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи

четверте та п'яте місця – старт у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Як бачимо, ми втратили пряму путівку в груповий раунд ЛЧ. Вибороти її можна буде лише одним способом – у сезоні-2023/24 стати однією з двох найкращих асоціацій. Тобто набрати ≈20 очок за сезон. Нагадаємо, що в цій кампанії Україна нашкрябала 5,7 очка та показала 21 результат.

Варто пригадати, хто скільки приніс для країни. Найуспішніше виступив Шахтар. "Гірники" заробили 13 пунктів, які після поділу на всіх повпредів (5) перетворилися в 2,6 очка для таблиці коефіцієнтів. Це 46% загального доробку. СК Дніпро-1 додав у скарбницю 1,8 очка (9 пунктів поділити на 5), вилетівши у плей-офф Ліги конференцій. Динамо через виліт на груповому раунді Ліги Європи набрало лише 4,5 пункту та принесло 0,9 очка. Зоря і Ворскла докинули по 0,2 очка.

Тепер про хороше. У поточному сезоні Україна вела боротьбу за квоту на єврокубки-2024/25. Що стосується сезону-2023/24, то ми розпочнемо його на 12 місці. Формально з цієї позиції країна також не отримує гарантоване місце в групі Ліги чемпіонів. Але є нюанси:

Перший – терористична Росія (10 сходинка) дискваліфікована.

Другий – якщо поточну Лігу чемпіонів виграє команда, яка водночас кваліфікується в турнір через національну лігу, то квота переможця ЛЧ перейде чемпіону 12 асоціації. Тобто чемпіону України. Наразі в ЛЧ продовжують боротьбу 8 команд. 5 з них йдуть на перших-других місцях у своїх лігах і майже гарантовано відберуться в ЛЧ. Нас турбують тільки Інтер і Мілан (2 і 4 місце Серії А), а також Челсі (10 місце АПЛ).

Найбільше лякає команда Мудрика, яка вже не відіграє відставання від топ-4 АПЛ, але достатньо сильна, щоб виграти Лігу чемпіонів. Челсі показує позитивну динаміку та має досвід сходження на європейську вершину після зміни тренера під час сезону (Роберто Ді Маттео та Томас Тухель саме так приводили Челсі до тріумфів в ЛЧ).