Заховайло: Динамо змусило похвилюватися

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився враженнями від перемоги Динамо над Славією у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

"Змусили трохи хвилюватися. Але в цілому гра була під контролем. Я не побачив сейвів Бойка. Слава Богу підбори вигравали.

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Правда погано реагували на здвоювання флангів, я маю на увазі підключення крайніх захисників, які прострілами і подачами створювали небезпеку. Але в центрі оборони був залізобетон. Хочу відзначити ефективність у використанні гольових моментів – два удари в площину, два голи.

Славія заслужила похвалу. Чинили гідний опір, але клас гравців Динамо виявився безперечно вищим. Важка, трудова перемога, з чим я команду і Хацкевича вітаю. Є ще над чим працювати. Динамо чекають більш майстерні команди...", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

У раунді плей-офф Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з Аяксом.

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