Заховайло: Динамо заставило поволноваться

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от победы Динамо над Славией в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Заставили немного волноваться. Но в целом игра была под контролем. Я не увидел сейвов Бойко. Слава Богу подборы выигрывали.

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Правда плохо реагировали на сдваивания флангов, я имею в виду подключения крайних защитников, прострелами и подачами создавали опасность. Но в центре обороны был железобетон. Хочу отметить эффективность в использовании голевых моментов – два удара в створ, два гола.

Славия заслужила похвалу. Оказали достойное сопротивление, но класс игроков Динамо оказался бесспорно выше. Тяжелая, трудовая победа, с чем я команду и Хацкевича поздравляю. Есть еще над чем работать. Динамо ждут более мастеровитые команды... ", - написал он на своей странице в Facebook.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов Динамо встретится с Аяксом.

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