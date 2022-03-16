Нинішній Ювентус не настільки сильний, щоб можна було говорити про статус фаворита в протистоянні з Вільяреалом. Вболівальники та експерти очікували рівний та сухий двобій, але завдяки кращому кадровому потенціалу туринцям все одно віддавали перевагу. Все ж, "жовту субмарину" ще не звикли сприймати, як сильного бійця у плей-офф ЛЧ – левантійці не виходили в нього 13 років.

Вільяреал – Ювентус: Влаховіч відзначив дебют в ЛЧ голом на першій хвилині, нічия викинула Шахтар з топ-20 клубів Європи

Перший матч, який пройшов на "Кераміці", підтвердив очікування аналітиків. Унаї Емері та Массімо Аллегрі влаштували складну тактичну битву, продемонструвавши усі свої переваги й вразливості. Більше сподобався Вільяреал – іспанці, попри пропущений на 32-й секунді гол, змогли підлаштуватись під суперника, перетягнути ініціативу й покарати за хронічні помилки в обороні. Саме "жовта субмарина" була ближчою до перемоги, але довелося задовільнитись нічиєю.

Загалом, підопічні Унаї Емері зуміли довести, що Ювентус їм до снаги і що вони заслуговують на прохід у чвертьфінал. У чинного володаря трофею Ліги Європи збереглася властивість перемикатися з одного режиму на інший прямо по ходу матчу. Вільяреал вміє бути прагматичним автобусом, але також вміє розривати в позиційних атаках. Колектив дуже гнучкий у тактичному плані – важливо лишень конвертувати всі ці плюси в забиті голи.

З цим у левантійців були проблеми. Після нічиєї з Ювентусом (1:1) вони відвантажили 5 голів у ворота Еспаньйола, причому 4 забив Єремі Піно. Втім, після цього пішла поразка від Осасуни (0:1) та мінімальна звитяга над Сельтою. В обох випадках Вільяреал не демонстрував величезної ігрової переваги. З іншого боку, команди Унаї Емері в чемпіонатах ніколи й не відзначались стабільністю, чого не скажеш про єврокубки.

Чим може парирувати Ювентус? У першому матчі Массімо Аллегрі спробував нейтралізувати флангову гру іспанців переходом на схему 5-4-1, в якій роль центрбеків отримали колишні латералі Сандро й Даніло. Захист туринців цікаво перебудовувався, створюючи чисельні більшості й обмежуючи свободу дій суперника, але задум не спрацював. Оборона "б'янконері" занадто вразлива, нові комбінації гравців у ній призводять до незіграності й провалів, а Вільяреал круто маніпулював цією лінією.

Можливо, сьогодні "Стара синьйора" повернеться до схеми 4-2-3-1 або до 4-4-2 й стане працювати від своїх переваг, а не лише намагатиметься нейтралізувати плюси середнячка. Особливо небезпечно Ювентус виглядає при швидких вертикальних атаках – їх туринці організовують дуже грамотно, однак на "Кераміці" таких епізодів було занадто мало.

Не можна сказати, що у Ювентуса відчувається запас міцності, але команда демонструє надзвичайну стабільність на довгій дистанції. "Б'янконері" за 21 попередній матч зазнали всього однієї поразки (у Суперкубку від Інтера, пропустивши на 120-й хвилині), вигравши 14 разів. У всіх турнірах. Це – дуже сильно, як для колективу на стадії глобальної перебудови з великою кількістю кадрових проблем. І саме ця стійкість може принести Юве успіх у грі з Вільяреалом.

Кадрова ситуація

"Жовта субмарина" підходить до зустрічі з кількома дуже серйозними втратами. В лазареті іспанців залишаються Пенья, Алькасер і Альберто Морено, а участь Жерара Морено, Фойта та Капу залишається під питанням. Втім, у заявку вони точно потраплять.

У "Старої синьйори" ситуація жахлива. Через травми вилетіли Маккені, Закарія, Кайо та Бонуччі, а до відсутності К'єзи всі вже звикли. Крім того, під величезним сумнівом готовність Алекса Сандро. Натомість, Дибала й К'єлліні встигли відновитись до матчу проти Вільяреала, але навряд чи їх кинуть одразу в стартовий склад.

Орієнтовні склади на матч Ювентус – Вільяреал

Ювентус: Щенсни – Даніло, де Лігт, Ругані, де Шільйо – Куадрадо, Артур, Локателлі, Рабьйо – Влаховіч, Мората.

Вільяреал: Рульї – Ор'є, Альбіоль, Торрес, Педраса – Чуквуезе, Іборра, Парехо, Трігерос – Ло Чельсо, Данджума

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, серія пенальті

Робити прогноз на цей матч занадто важко. З одного боку, Вільяреал у домашній зустрічі довів готовність грати проти Юве на рівних або навіть краще. З іншого – туринці змогли захистити вигідний результат, їхні проблеми на "Кераміці" стали наслідком невдалої схеми, а загалом вони значно стабільніші за левантійців. Крім того, тепер "Стара синьйора" грає у рідних стінах.

Букмекери вважають однозначним фаворитом Ювентус, але це аж занадто компліментарно для італійців. Суперники та тренери приблизно рівні, тож цілком вірогідною є ще одна результативна нічия – і навіть серія пенальті не здивує.