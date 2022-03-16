Нынешний Ювентус не столь силен, чтобы можно было говорить о статусе фаворита в противостоянии с Вильярреалом. Болельщики и эксперты ожидали ровного и сухого поединка, но благодаря лучшему кадровому потенциалу туринцам все равно отдавали предпочтение. Тем не менее, "желтую субмарину" еще не привыкли воспринимать, как сильного бойца в плей-офф ЛЧ – левантийцы не выходили в него 13 лет.

Вильярреал – Ювентус: Влахович отметил дебют в ЛЧ голом на первой минуте, ничья выбросила Шахтер из топ-20 клубов Европы

Первый матч, прошедший на "Керамике", подтвердил ожидания аналитиков. Унаи Эмери и Массимо Аллегри устроили сложное тактическое сражение, продемонстрировав все свои преимущества и уязвимости. Больше понравился Вильярреал – испанцы, несмотря на пропущенный на 32-й секунде гол, смогли подстроиться под соперника, перетащить инициативу и наказать за хронические ошибки в обороне. Именно "желтая субмарина" была ближе к победе, но пришлось удовлетвориться ничьей.

В общем, подопечные Унаи Эмери сумели доказать, что Ювентус им по силам и что они заслуживают прохода в четвертьфинал. У действующего обладателя трофея Лиги Европы сохранилось свойство переключаться с одного режима на другой прямо по ходу матча. Вильярреал умеет быть прагматичным автобусом, но также умеет разрывать в позиционных атаках. Коллектив очень гибок в тактическом плане – важно только конвертировать все эти плюсы в забитые голы.

С этим у левантийцев были проблемы. После ничьей с Ювентусом (1:1) они отгрузили 5 голов в ворота Эспаньола, причем 4 забил Иереми Пино. Впрочем, после этого последовало поражение от Осасуны (0:1) и минимальная победа над Сельтой. В обоих случаях Вильярреал не демонстрировал огромного игрового преимущества. С другой стороны, команды Уная Эмери в чемпионатах никогда и не отличались стабильностью, чего не скажешь о еврокубках.

Чем может парировать Ювентус? В первом матче Массимо Аллегри попытался нейтрализовать фланговую игру испанцев переходом на схему 5-4-1, в которой роль центрбеков получили бывшие латерали Сандро и Данило. Защита туринцев интересно перестраивалась, создавая многочисленное большинство и ограничивая свободу действий соперника, но замысел не сработал. Оборона "бьянконери" слишком уязвима, новые комбинации игроков в ней приводят к несыгранности и провалам, а Вильярреал круто манипулировал этой линией.

Возможно, сегодня "Старая синьора" вернется к схеме 4-2-3-1 или к 4-4-2 и станет работать от своих преимуществ, а не только будет стараться нейтрализовать плюсы середнячка. Особенно опасно Ювентус смотрится при быстрых вертикальных атаках – их туринцы организуют очень грамотно, однако на "Керамике" таких эпизодов было слишком мало.

Нельзя сказать, что у Ювентуса чувствуется запас прочности, но команда демонстрирует чрезвычайную стабильность на длинной дистанции. "Бьянконери" за 21 предыдущий матч потерпели всего одно поражение (в Суперкубке от Интера, пропустив на 120-й минуте), выиграв 14 раз. Во всех турнирах. Это очень сильно, как для коллектива на стадии глобальной перестройки с большим количеством кадровых проблем. И именно эта стойкость может принести Юве успех в игре с Вильярреалом.

Кадровая ситуация

"Желтая субмарина" подходит к встрече с несколькими очень серьезными потерями. В лазарете испанцев остаются Пенья, Алькасер и Альберто Морено, участие Жерара Морено, Фойта и Капу остается под вопросом. Впрочем, в заявку они точно попадут.

У "Старой синьоры" ситуация ужасная. Из-за травм вылетели Маккени, Закария, Кайо и Бонуччи, а к отсутствию Кьезы все уже привыкли. Кроме того, под огромным сомнением готовность Алекса Сандро. Дибала и Кьеллини успели восстановиться к матчу против Вильярреала, но вряд ли их бросят сразу в стартовый состав.

Ориентировочные составы на матч Ювентус – Вильярреал

Ювентус: Щенсны – Данило, де Лигт, Ругани, де Шильо – Куадрадо, Артур, Локателли, Рабье – Влахович, Мората.

Вильярреал: Рульи – Орье, Альбиоль, Торрес, Педраса – Чуквуэзе, Иборра, Парехо, Тригерос – Ло Чельсо, Данджума

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, серия пенальти

Делать прогноз на этот матч слишком тяжело. С одной стороны, Вильярреал в домашней встрече доказал готовность играть против Юве на равных или даже лучше. С другой – туринцы смогли защитить выгодный результат, их проблемы на "Керамике" стали следствием неудачной схемы, а в целом они значительно стабильнее левантийцев. Кроме того, теперь "Старая синьора" играет в родных стенах.

Букмекеры считают однозначным фаворитом Ювентус, но это слишком комплиментарно для итальянцев. Соперники и тренеры примерно равны, поэтому вполне вероятна еще одна результативная ничья – и даже серия пенальти не удивит.