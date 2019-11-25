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"Їдь в Барселону", – фанати Реала жорстко зустріли Неймара в Мадриді

20:39 896 Читать на русском
"Їдь в Барселону", – фанати Реала жорстко зустріли Неймара в Мадриді
Неймар / Фото Marca

Гравці ПСЖ прилетіли в Мадрид на матч Ліги чемпіонів проти Реала.

 

Кілька вболівальників Реала не полінувались приїхати в аеропорт Мадрида, щоб зустріти делегацію ПСЖ, повідомляє Marca.

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Особливої уваги удостоївся форвард парижан Неймар, якого фанати привітали вигуками "Їдь в Барселону". Сам бразилець ніяк не відреагував на такі репліки і пройшов повз вболівальників.

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна Неймар намагався покинути Париж, найімовірнішим претендентом на бразильця називали Барселону, хоча про інтерес з боку Реала також була інформація.

Зустріч 5-го туру групового етапу ЛЧ між Реалом та ПСЖ відбудеться 26 листопада, початок о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ футбольні фанати Реал Мадрид - ПСЖ Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид
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