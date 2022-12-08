Аль-Айн, у якому працевлаштовані два відомі українці, здобув впевнену перемогу у Кубку президента ОАЕ.

Кубок президента ОАЕ, 1/16 фіналу

Аль-Айн – Аль-Фуджейра – 4:0

Голи: Лаба, 45+2 (пен.), Канеду, 75, 84, Ерік, 87

На першій стадії кубкового турніру команда українців зустрічалась із аутсайдером чемпіонату – Аль-Фуджейрою. Андрій Ярмоленко традиційно вийшов у стартовому складі.

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Наприкінці першого тайму капітан збірної України заробив пенальті, але до позначки підійшов нападник Коджо Лаба, який і відкрив рахунок. По перерві – на 67 хвилині – Ярмоленко пішов з поля без результативних дій. Його команда ще тричі розписалась у воротах суперника, дубль оформив Каю Канеду. Фінальні 4:0 на табло.

Попереду у Реброва та Ярмоленка двоматчева дуель з Аль-Вахдою у Кубку ліги ОАЕ. Матчі відбудуться 12 та 16 грудня.

Відео усіх голів матчу Аль-Айн – Аль-Фуджейра: