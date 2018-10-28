Ярмоленко пропустить 6 місяців – офіційна заява Вест Хема

Вест Хем підтвердив, що українець Андрій Ярмоленко через травму пропустить близько півроку.

Андрій Ярмоленко, який отримав травму в матчі 9 туру АПЛ проти Тоттенхема, сьогодні вранці був успішно прооперований. Для відновлення українцю знадобиться близько 6 місяців, інформує офіційний сайт Вест Хема.

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Нагадаємо, 28-річний українець пошкодив ахіллове сухожилля, невдало ставши на газон наприкінці першого тайму поєдинку з Тоттенхемом. Раніше англійські ЗМІ повідомляли, що Ярмоленко вибув мінімум на кілька місяців.

Вест Хем на своєму офіційному сайті вже побажав вінгеру збірної України якнайшвидшого одужання. Крім того, клуб висловив упевненість, що Ярмоленко повністю відновиться у вказаний термін.

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