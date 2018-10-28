toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Ярмоленко пропустить 6 місяців – офіційна заява Вест Хема

22 жовтня 23:20 4022 Читать на русском
Ярмоленко пропустить 6 місяців – офіційна заява Вест Хема
Андрій Ярмоленко / фото: ФК Вест Хем

Вест Хем підтвердив, що українець Андрій Ярмоленко через травму пропустить близько півроку.

Андрій Ярмоленко, який отримав травму в матчі 9 туру АПЛ проти Тоттенхема, сьогодні вранці був успішно прооперований. Для відновлення українцю знадобиться близько 6 місяців, інформує офіційний сайт Вест Хема.

Вест Хем з Ярмоленком і без – красномовна різниця, або Що буде далі

Нагадаємо, 28-річний українець пошкодив ахіллове сухожилля, невдало ставши на газон наприкінці першого тайму поєдинку з Тоттенхемом. Раніше англійські ЗМІ повідомляли, що Ярмоленко вибув мінімум на кілька місяців.

Вест Хем на своєму офіційному сайті вже побажав вінгеру збірної України якнайшвидшого одужання. Крім того, клуб висловив упевненість, що Ярмоленко повністю відновиться у вказаний термін.

Жахіття Ярмоленка та Мессі, мадридська руїна, фантастична Борусія та скандальний Моурінью: головні підсумки євровікенду

Англія9 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Тоттенхем: Субота 20 жовтня 2018

Вест Хем
Матч завершено
0 : 1
Тоттенхем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Головне Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Українці за кордоном Вест Хем - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
    Україна — 16:501518 Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
22
год
:
4
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук