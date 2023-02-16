"Зустріч з Яремчуком? Це особисте, але я був дуже радий знову його побачити. Яремчук – чудова людина та чудовий гравець. Мені дуже сподобалося з ним працювати.

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Він уже продемонстрував свою кваліфікацію в Брюгге. Я бажаю йому всього найкращого, і Роман бажає нам того ж. Тому я думаю, що у мене з ним дуже хороші стосунки", – цитує Шмідта Record.

До слова, нинішня команда Яремчука програла його колишній – Бенфіка перемола Брюгге з рахунком 2:0. Сам Роман усю гру просидів на лаві для запасних.

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