Бенфіка впевнено перемогла Брюгге, у складі якого виступає Роман Яремчук, в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Брюгге – Бенфіка на "Футбол 24".

Брюгге грав на контратаках від початку гри та створив перший небезпечний момент, але Б'юкенен не зміг з гострого кута пробити повз Влаходімоса. Бенфіка відповіла гостро ближче до середини тайму – Жоау Маріу закинув м'яч до штрафного, Рафа Сілва спробував в дотик замкнути, але пробив у стійку.

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Перед перервою Одої вивів Брюгге вперед, але м'яч скасували через офсайд. На старті другого тайму Рамуш заробив пенальті у ворота Брюгге, який реалізував Жоау Маріу. Під кінець гри Нерес подвоїв перевагу, обікравши захисника та реалізувавши вихід віч-на-віч.