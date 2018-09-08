Яремчук став 16-м дебютантом збірної України під керівництвом Шевченка

Нападник бельгійського Гента та збірної України Роман Яремчук поповнив список дебютантів національної команди.

Яремчук дебютував у матчі Ліги націй Чехія – Україна (1:2). Молодий нападник провів на полі 85 хвилин і мав кілька можливостей відзначитись, але так і не зміг закріпити дебют голом.

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Варто відзначити, що Яремчук і раніше викликався до табору збірної, але травми заважали Роману вийти на поле.

Тепер в Андрія Шевченка 16 дебютантів збірної України. Це Едуард Соболь, Євген Шахов, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін, Микола Матвієнко, Володимир Шепелєв, Марлос, Віталій Буяльський, Юрій Коломоєць, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Сергій Мякушко, Андрій Лунін, Микита Бурда, Микола Шапаренко та Роман Яремчук, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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