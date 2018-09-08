Словаччина – другий суперник України в Лізі націй, який скривдив Ярмоленка та компанію у відборі до Євро-2016

У неділю збірна України продовжить боротьбу в Лізі націй поєдинком проти національної команди Словаччини. "Футбол 24" знайомить своїх читачів з другим опонентом "синьо-жовтих" у новому турнірі.

Словаччина

Рейтинг ФІФА: 26-те місце (серпень 2018 року)

Найвище досягнення: 1/8 фіналу ЧС-2010, 1/8 фіналу Євро-2016

Марлос – геній, а Пятов не мав пропускати: короткий статистичний аналіз матчу Чехія – Україна

У самостійне плавання збірна Словаччини пішла після "оксамитового розлучення" двох країн у 1993 році. До того словацькі гравці виступали за єдину збірну Чехословаччини, яка мала кілька славних сторінок у власній історії. Для прикладу, на тріумфальному Євро-1976 в основі збірної на фінальний матч проти Західної Німеччини на поле вийшло аж 8 словаків. А на ЧС-1990 – останньому великому турнірі для чехословацької команди – у заявці було 10 словаків (із 22-х заявлених гравців).

Збірна Чехословаччини – тріумфатор Євро-1976

Сепарація двох народів боляче вдарила по словацькому футболу. Вперше шанс зіграти на великому турнірі місцева збірна отримала в кваліфікації до Мундіалю-2006 у Німеччині (до речі, дебютному для збірної України). Словаки стали другими в групі відбору, але жереб у плей-офф прихильним не назвеш. Словаччині випала іспанська збірна, яка вже в першому матчі зняла всі запитання щодо переможця – 1:5. У Братиславі "соколи" спромоглися на бойову нічию (1:1) й зосталися з мріями поїхати на чемпіонат світу ще на 4 роки.

Однак, цей відбір став рубіконом. Словаччина після кваліфікації до ЧС-2006 почала ставити за реальне завдання прохід відбору кожного разу. Як наслідок, участь у чемпіонаті світу 2010 року та поїздка на Євро-2016. Там словаки не стали простими туристами й зуміли в обох випадках вийти з групи до 1/8 фіналу. На недавній чемпіонат світу в Росії збірна Словаччини не поїхала, хоча й стала другою у своїй групі відбору. Сталося це через дивне правило від УЄФА, за яким одна зі збірних, що стали другими, не братиме участі в плей-офф через найменшу кількість набраних очок.

Марек Гамшік

Безумовним лідером словацької збірної є півзахисник італійського Наполі Марек Гамшік. 31-річний хавбек, який вже став живою легендою "партенопейців" і стоїть у пантеоні клубних героїв поруч із самим Дієго Марадоною, вже 7 разів визнавався найкращим гравцем Словаччини. І для клубу, і для збірної Марек упродовж багатьох років є незамінним гравцем. Контроль м’яча, зміщення з флангів у центр, удари з будь-яких відстаней – усе це візитна картка Гамшіка.

Але старт сезону 2018/19 поки не надто вдало складається для словака. У стартових двох турах Серії А новопризначений тренер Наполі Карло Анчелотті двічі міняв Гамшіка в другому таймі, а весь поєдинок проти Сампдорії (0:3) Марек просидів на лаві для запасних. Дон Карло не може налагодити механізми нової для себе команди й, схоже, досі не зрозумів, що запустити їх може словацький півзахисник і центральна роль у тактичних побудовах для нього.

Статистика протистоянь із Україною

20.11.2002. Словаччина – Україна – 1:1 (ТМ)

28.04.2004. Україна – Словаччина – 1:1 (ТМ)

10.02.2009. Словаччина – Україна – 2:3 (ТМ)

08.09.2014. Україна – Словаччина – 0:1 (кваліфікація Євро-2016)

08.09.2015. Словаччина – Україна – 0:0 (кваліфікація Євро-2016)

10.11.2017. Україна – Словаччина – 2:1 (ТМ)

Україна – Словаччина / фото Є. Кравса

Українська та словацька збірні часті опоненти в товариських матчах, де результат на першому місці не стоїть. Натомість двічі національні команди зіграли у відборі до Євро-2016. Фортуна тоді посміхнулася словакам – вони мінімально перемогли на виїзді й відстояли нульову нічию вдома. Останній на сьогодні матч "синьо-жовті" та "соколи" зіграли менше року тому. Сильнішими в спарингу були українці – 2:1, а м'ячі забивали Ярмоленко та Коноплянка і словак Штетіна.

Тренер

Ян Козак мав гідну ігрову кар'єру. З празькою Дуклою він став чемпіоном Чехословаччини в сезоні 1981/82, а за рік до того здобув кубок країни та став найкращим футболістом року ЧССР. А в складі збірної Козаку вдалося стати півфіналістом Євро-1980.

Ян Козак радіє перемозі зі своїми підопічними

Із Козаком-тренером пов'язана чи не єдина світла пляма словацького футболу 90-х. Він двічі став чемпіоном із Кошице та сенсаційно вивів "жовто-синіх" до групового етапу Ліги чемпіонів 1997/98. За бортом головного європейського турніру підопічні Козака залишили неймовірно міцний у той час московський Спартак. Щоправда, в квартері з Манчестер Юнайтед, Ювентусом і Фейєнордом жодного очка Кошице набрати не вдалося.

Збірну Словаччини Ян Козак очолює з 2013 року. Під його керівництвом" соколи" вдало відіграли відбір до Євро-2016. Словаки стали другими в групі, поступившись першим місцем збірній Іспанії. Третіми в тій кваліфікації були українці, які з двох спроб не зуміли переграти команду Козака. На континентальній першості словаки програли валлійцям (1:2), здолали Росію (2:1) і розійшлися миром із Англією (0:0) та вийшли до плей-офф. Та вже там збірній Німеччини нічого протиставити Словаччина не зуміла й поступилася без варіантів – 0:3.

Форма Словаччини перед стартом Ліги націй

Підготовка до поєдинку проти збірної України у словаків вийшла суперечливою. Цього тижня вони мали провести спаринг з міцною збірною Данії, а натомість через бойкот тамтешніх зірок змушені були грати проти команди напіваматорів із 3-го дивізіону та футзалістів. Але зім'яти навіть такого суперника підопічні Козака не змогли. Збірна Словаччини здобула перемогу 3:0, але до розгромного рахунок змогла довести лише наприкінці матчу. До перерви після передач Юрая Куцки забивали Нємєц і Руснак, а на 79-й хвилині Фогт відзначився голом у власні ворота.

Тренування словацької збірної

Ще 2 товариські зустрічі словаки провели в травні-червні. Зі збірною Нідерландів "соколи" зіграли внічию 1:1 (на гол Нємєца "помаранчеві" відповіли забитим м’ячем Промеса), а учаснику ЧС-2018 збірній Марокко словаки програли – 1:2. Майбутній суперник української збірної знову першим відкрив рахунок, але потім пропустив двічі та справедливо програв, враховуючи те, що перевага марокканців була тотальною. Наприклад, "Атлаські леви" завдали 7 ударів у площину воріт проти одного від словаків.

Висновок

На нинішньому етапі збірна Словаччини виглядає серйознішим опонентом, аніж команда Чехії. Підопічним Андрія Шевченка потрібно буде нейтралізувати Гамшіка, який є мозком команди Козака. Від поєдинку нашої збірної проти словаків не слід очікувати гольової феєрії. Цілком імовірно, що матч триватиме до першого забитого м'яча. Не на користь національної команди України те, що зустріч відбудеться без глядачів. Це нівелює перевагу свого поля й додає шансів словакам.

З іншого боку, багато гравців словацької збірної мають серйозні проблеми з ігровою практикою. Форвард Адам Нємєц лише 2 тижні тому знайшов нову команду, а більшість захисників (Губочан, Шатка, Мазань, Дьомбер) є глибокими резервістами в своїх командах. Ключовим стане протистояння в центрі поля. Якщо Степаненко та Маліновський "закриють" Куцку та Гамшіка, то атакувальні гравці "синьо-жовтих" зобов'язані завершати гру на користь України.

Антон Федорців, "Футбол 24"

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