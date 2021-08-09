Романа Яремчука внесли у заявку Бенфіки на матч-відповідь третього раунду кваліфікації ЛЧ проти московського Спартака, повідомляє сайт УЄФА.

Спартак – Бенфіка – 0:2 – відео голів та огляд матчу

25-річний українець поки не дебютував за "орлів", хоча вже потрапляв у заявку на поєдинок португальської першості проти Морейренсе (1:2). Матч проти Спартака відбудеться 10 серпня, початок о 22:00. У першій грі команда Яремчука на виїзді переграла росіян (2:0).

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Нагадаємо, Бенфіка придбала Яремчука у Гента за 17 млн євро, підписавши з українцем 5-річний контракт.

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