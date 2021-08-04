Бенфіка була фаворитом цієї зустрічі, і "орли" впевнено підтвердили свій статус. Вже на старті матчу гості забрали ініціативу, хоча своїх кілька нагод гравці Спартака мали, але змарнували їх.

Бенфіка впевнено перемогла Спартак у Москві в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – Яремчук у заявку не потрапив

Відкрити рахунок португальцям вдалось на початку другого тайму, а ближче до фінального свистка Жілберто залишив росіян з мінімальними шансами на прохід далі.

Нагадаємо, новоспечений форвард Бенфіки Роман Яремчук не потрапив до заявки на поєдинок. Матч-відповідь між цими командами відбудеться 10 серпня.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема