Романа Яремчука внесли в заявку Бенфики на матч третьего раунда квалификации ЛЧ против московского Спартака, сообщает сайт УЕФА.

Спартак – Бенфика – 0:2 – видео голов и обзор матча

25-летний украинец пока не дебютировал за "орлов", хотя уже попадал в заявку на поединок португальского первенства против Морейренсе (1:2). Матч против Спартака состоится 10 августа, начало в 22:00. В первой игре команда Яремчука на выезде переиграла россиян (2:0).

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Напомним, Бенфика приобрела Яремчука у Гента за 17 млн евро, подписав с украинцем 5-летний контракт.

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