Український нападник наразі виступає за Валенсію на правах оренди з Брюгге. Чинна угода Романа Яремчука з бельгійським клубом діє до 2026 року.

Яремчук може затриматись у Валенсії – фінансова криза "кажанів" грає на руку форварду збірної України

Як інформує Voetbalnieuws з посиланням на Het Nieuwsblad, попри те, що виступи форварда в Іспанії не вражають, і преса спекулювала щодо його передчасного повернення в Брюгге, бельгійці не розглядають цей варіант. Яремчук добре почувається в Валенсії й не планує покидати Іспанію. Керівництво "синьо-чорних" не розраховує на українця і спробує влітку оформити його повноцінний трансфер.

Нагадаємо, що Роман Яремчук зіграв за Валенсію у 12 матчах, в яких забив лише один гол. Нападник виходить на поле переважно на заміну.

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