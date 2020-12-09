"Тактика була проста: не пропустити і строго зіграти в обороні. Ми пам'ятаємо з першого матчу, що пропустили через помилки. У київській команді треба всіх виділяти, тому що яскраво ніхто не грав і головне, що не отримали дурних карток.

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Хоча була дивна жовта. Якщо говорити, що Гармаша вчасно прибрали, тоді Луческу, звичайно, мінус. Він досвідчена людина, але я думаю, що треба кожен раз розмовляти або перед грою треба це робити з Гармашем. Це ж не дитячий садок. Якщо Гармаш отримає дурну червону картку при Луческу, то думаю, його надовго відправлять, як мене свого часу, в Динамо-2. Так повинно бути", – цитує Леоненка сайт каналів "Футбол".

Зауважимо, Динамо перемогло Ференцварош (1:0) у заключному матчі групового етапу ЛЧ та здобуло путівку у плей-офф Ліги Європи.

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