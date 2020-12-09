"Тактика была проста: не пропустить и строго сыграть в обороне. Мы помним с первого матча, что пропустили из-за ошибок. В киевской команде надо всех выделять, потому что ярко никто не играл и главное, не получили глупых карточек.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Хотя была странная желтая. Если говорить, что Гармаша вовремя убрали, тогда Луческу, конечно, минус. Он опытный человек, но я думаю, что надо каждый раз говорить или перед игрой надо это делать с Гармашем. Это же не детский сад. Если Гармаш получит глупую красную карточку при Луческу, то думаю, его надолго отправят, как меня в свое время, в Динамо-2. Так должно быть", – цитирует Леоненко сайт каналов "Футбол".

Заметим, Динамо победило Ференцварош (1:0) в заключительном матче группового этапа ЛЧ и получило путевку в плей-офф Лиги Европы.

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