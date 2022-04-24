Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби признался, как относится к тому, что донецкий клуб могут признать чемпионом сезона УПЛ 2021/22 по итогам 18-ти туров.

"Я не президент и не могу решить, брать такой титул или нет. Но я не чувствую, что это наш титул.

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Я бы это чувствовал, если бы мы сыграли 30 туров, то есть в конце сезона. Но если есть одна команда, которая должна играть в Лиге чемпионов, то нет сомнений – это только Шахтер.

А насчет титула – я его хочу выиграть именно на поле. Я думаю, если бы чемпионат продолжался, мы бы его выиграли. И мы могли бы выиграть несколько чемпионатов подряд", – сказал Де Дзерби в программе "Денисов Timе".

Напомним, на момент полномасштабного вторжения россиян Шахтер опережал Динамо на 2 зачетных балла. После 15-ти туров (половины УПЛ) первыми шли киевляне. Сейчас продолжаются дискуссии: стоит признавать чемпионат сыгранным, и если да, то кому отдавать золотые медали.

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