"Я був розчарований", – Бейл пригадав фінал ЛЧ-2018 у Києві

Вінгер Реала Гарет Бейл пригадав свої негативні емоції під час київського фіналу Ліги чемпіонів-2018, хоча став героєм зустрічі.

"Я був розчарований, оскільки не потрапив у стартовий склад на фінал. Я знав, що можу взяти участь у тій грі, і в підсумку все ж зіграв.

Це було прекрасно забити такий гол, неймовірні емоції. Це одна з таких речей, про які ти не думаєш наперед, а просто реагуєш в той момент. Я завжди хотів забити бісіклетою. Виконати це за таких важливих обставин було якраз доречно", – розповів Гарет Бейл, відповідаючи на запитання вболівальників.

Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів у Києві завдяки космічному Бейлу

"Я поїхав на літній відпочинок дещо пізніше та спробував повністю відключитися від усього, тому я бачив не надто багато матчів чемпіонату світу-2018", – цитує валлійця AS.

Нагадаємо, що Реал у фіналі ЛЧ-2018 в Києві переграв Ліверпуль, а Гарет Бейл відзначився дублем.