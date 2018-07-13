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"Я був розчарований", – Бейл пригадав фінал ЛЧ-2018 у Києві

17:57 770 Читать на русском
"Я був розчарований", – Бейл пригадав фінал ЛЧ-2018 у Києві
Гарет Бейл / AFP

Вінгер Реала Гарет Бейл пригадав свої негативні емоції під час київського фіналу Ліги чемпіонів-2018, хоча став героєм зустрічі.

"Я був розчарований, оскільки не потрапив у стартовий склад на фінал. Я знав, що можу взяти участь у тій грі, і в підсумку все ж зіграв.

Це було прекрасно забити такий гол, неймовірні емоції. Це одна з таких речей, про які ти не думаєш наперед, а просто реагуєш в той момент. Я завжди хотів забити бісіклетою. Виконати це за таких важливих обставин було якраз доречно", – розповів Гарет Бейл, відповідаючи на запитання вболівальників.

Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів у Києві завдяки космічному Бейлу

"Я поїхав на літній відпочинок дещо пізніше та спробував повністю відключитися від усього, тому я бачив не надто багато матчів чемпіонату світу-2018", – цитує валлійця AS.

Нагадаємо, що Реал у фіналі ЛЧ-2018 в Києві переграв Ліверпуль, а Гарет Бейл відзначився дублем.

Ліга чемпіонівФіналНСК Олімпійський (Київ)

Реал Мадрид - Ліверпуль: Субота 26 травня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
3 : 1
Ліверпуль
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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Ліверпуль Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид
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