"Я был разочарован", – Бейл вспомнил финал ЛЧ-2018 в Киеве

Вингер Реала Гарет Бейл вспомнил свои негативные эмоции во время киевского финала Лиги чемпионов-2018, хотя стал героем встречи.

"Я был разочарован, поскольку не попал в стартовый состав на финал. Я знал, что могу принять участие в той игре, и в итоге все же сыграл.

Это было прекрасно забить такой гол, невероятные эмоции. Это одна из таких вещей, о которых ты не думаешь наперед, а просто реагируешь в тот момент. Я всегда хотел забить бисиклетой. Исполнить это при таких важных обстоятельств было как раз уместно", – рассказал Гарет Бейл, отвечая на вопросы болельщиков.

Реал победил Ливерпуль в финале Лиги чемпионов в Киеве благодаря космическому Бейлу

"Я поехал на летний отдых несколько позже и попытался полностью отключиться от всего, поэтому я видел не слишком много матчей чемпионата мира-2018", – цитирует валлийца AS.

Напомним, что Реал в финале ЛЧ-2018 в Киеве переиграл Ливерпуль, а Гарет Бейл отметился дублем.