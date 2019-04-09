Воронін: Не очікую, що Ліверпуль розгромить Порту

Колишній нападник Ліверпуля та збірної України Андрій Воронін поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

"Ліверпуль – явний фаворит. По-перше, вони в чемпіонаті добре грають, по-друге, в тому році вони були фіналістами Ліги чемпіонів. Але на папері це одне, а на футбольному полі зовсім інше.

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У Португалії завжди важко грати, сам грав там, плюс в Порту дуже багато хороших футболістів. Гра сто відсотків буде нелегка, але я поставлю на Ліверпуль, тому що я вболіваю за цю команду. Хотілося б знову побачити їх у фіналі.

В минулому році Порту програв Ліверпулю 0:5, тому португальці будуть ще зліші. Не думаю, що в цьому році буде так легко, розгрому не чекаю. Рахунок? Ліверпуль виграє 2:1", – розповів Воронін кореспонденту Sport24.

Ліверпуль – Порту: анонс матчу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, Ліверпуль в рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вдома прийматиме Порту. Початок гри – о 22:00.