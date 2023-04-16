Італійська Серія А набрала колишнього розмаху, про що свідчить потрапляння одразу трьох представників Аппенін до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування склалося таким чином, що один із них практично напевне гратиме у фіналі турніру найсильніших команд Європи.

Мілан, Інтер, Наполі. Три чудові команди з різним стилем гри, яким вдалося прорватися на близьку відстань до омріяного кубка. Італійського фіналу, як того, в якому Шевченко здобув свій найкращий футбольний спогад, точно не буде, але одному з колективів, схоже, випаде шанс взяти участь у фінальній битві. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розмірковує про те, яка саме з цих команд зможе дійти до останньої сходинки перед п'єдесталом.

Пригадати найкраще в кар'єрі гравця: чи зможе Піолі вдруге підкорити ЛЧ

Мілан

Хлопці Стефано Піолі у сезоні 2022/23 похизуватися особливим балансом та стабільністю не можуть. Далеко не найкращий перформанс на внутрішній арені, виліт з Кубка Італії, постійна втрата очок з відверто слабшими командами – цього року на долю шанувальників "россонері" випало чимало розчарувань.

Щоправда, ще жевріє надія на один титул, і його здобуття жирною лінією перекреслить усі темні плями у сезоні. Ще б пак – перемога у Лізі чемпіонів після 16 років з часу останнього тріумфу була б казковим подарунком для вболівальників.

І схоже на те, що Мілан доволі серйозно цілиться на цю мету. У матчах плей-офф команда виглядає набагато краще та вибуховіше, аніж у чемпіонаті, а спустошення лазарету дозволяє Піолі бути більш гнучким у побудові тактичних планів.

Швидкість та пристрасть – головні козирі Мілана, до яких просто неможливо бути байдужим. Саме так має виглядати найсильніша команда Європи, але для здобуття цього титулу россо-нері потрібно ще багато та плідно попрацювати.

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Наполі

Неаполітанці де-факто давно забезпечили собі Скудетто, тож Лучано Спаллетті мав достатньо часу для того, аби продумати штурм Ліги чемпіонів, яка завжди примхливо обирала собі інших фаворитів. Темп Наполі у чемпіонаті дозволяв припускати, що команда чудово проявить себе і на євроарені, але неаполітанцям не вдалося зберегти його у найбільш відповідальний момент.

Розгром від Мілана та мінімальна поразка у першому матчі 1/4 фіналу доволі боляче вдарили по впевненості Наполі. Спаллетті гарячково критикує суддівство, але навряд чи саме це дозволить йому взяти реванш та здобути путівку у наступний етап.

Проблема полягає у тому, що Піолі вдалося продумати, як скувати суперника та обмежити йому вільний простір, в якому Кварацхелія творить справжні дива. Досягнути успіху одразу на двох фронтах майже нереально, і виникає враження, що в Наполі поки що не такі масштабні ресурси, аби доводити протилежне.

Інтер

Команда, говорити про майбутнє якої краще за участі астрологів чи карт Таро. Від команди Сімоне Індзагі можна очікувати чого завгодно: від перемоги сильнішого гранда до нелогічної поразки від Монци. У чемпіонаті в Інтера триває не найкраща смуга, яку команді поки що вдається компенсовувати просуванням Лігою чемпіонів.

Виглядає так, що Інтер гратиме у півфіналі, надто переконливою виглядає 2-гольова перевага над Бенфікою. Там Індзагі та Ко чекатиме Наполі або Мілан, і кожен з цих суперників виглядає вкрай незручним. Втім, на внутрішній арені та в Кубку Інтер вже долав запеклого сусіда, тому цілком може проскочити й у фінал ЛЧ. Все залежатиме від настрою команди та прихильності фортуни, але успіхами у цій площині Інтер наразі похизуватися не може.