Статус игрока основы, рекорд по количеству ассистов и фундаментальная роль в построениях Симоне Индзаги. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о воспитаннике клубной академии Интера Федерико Димарко.

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В мае 2003-го на трибунах "Сан-Сиро" сидел расстроенный 5-летний мальчик. Только что Андрей Шевченко забил в ворота его любимого Интера. Это была последняя компенсированная минута к первому тайму. Это значило, что нерадзурри нужно забивать дважды, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов. На 84-й минуте Обафеми Мартинс счет сравнял, однако этого оказалось недостаточно. Интер прекратил борьбу.

Прошло ровно 20 лет и на "Сан-Сиро" в полуфинале ЛЧ снова сошлись Интер и Милан, а тот 5-летний мальчик уже не сидел на трибунах, а гонял по левому флангу. На 11-й минуте первого поединка он прорвался по своей бровке, покатил мяч Генриху Мхитаряну, а тот сделал счет 2:0.

Джанни Димарко / milano.corriere.it

Оба сына Джанни Димарко обожали футбол. Федерико и Кристиан еще в детском саду загорелись игрой. "Они любили выходить из дома в семь утра, чтобы иметь возможность побегать с мячом. Это их жизнь, их судьба. Футбол всегда их объединял", – рассказывал Димарко-старший итальянским журналистам.

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Овощной магазин на Порто Романа, 103 и его хозяина Джанни Димарко знают во всей округе. Когда-то мужчине в бизнесе помогали сыновья Феде и Кристиан, однако сейчас у ребят другие заботы. 20-летний Кристиан пытается заслужить доверие в Интере благодаря аренде в низшелиговую Фьоренцуолу. А Федерико, старший на пять лет, вскоре сыграет в финале Лиги чемпионов.

"Я водил Федерико на стадион, начиная с трех лет. Однажды он спал, другой раз – смотрел игру. Теперь между нами действует неписаное соглашение. Сын рассказывает мне истории из раздевалки, но я все держу в секрете. Мой магазин никогда не превратится в спорт-бар", – говорит Джанни.

В этом сезоне Феде отлично проявил себя и стал ключевым исполнителем Интера. Если в прошлом году он был только игроком, которого Симоне Индзаги любил выпускать на замену, то в нынешнем розыгрыше Серии А только Лаутаро Мартинес и Николо Барелла сыграли больше Димарко.

В Лиге чемпионов левый защитник вообще повторил ассистентский рекорд. Уже сейчас в активе Федерико пять голевых передач. По данным Opta, Димарко стал лишь четвертым защитником, которому покорялось такое достижение, начиная с сезона 2003/2004. Ранее пять ассистов за один розыгрыш оформляли Дарио Срна, Дани Карвахаль и Жорди Альба.

Впервые по-настоящему о Федерико заговорили в 2016 году. Состоявшийся в Германии юношеский чемпионат Европы (U-19) запомнился триумфом французов с Килианом Мбаппе. Италия с Димарко в составе уступила только в финале. Серебряные награды стали возможны не в последнюю очередь благодаря голам воспитанника Интера. Четыре мяча итальянца позволили ему финишировать на третьей строчке в списке голеадоров. Интересно, что три из них он забил с пенальти.

Впрочем, забивать Димарко любил с детства, ведь начинал как форвард. Вскоре он сместился на левый фланг, потом опустился еще ниже и сосредоточился на оборонительных обязанностях. В ноябре 2014-го Феде исполнилось 17, а уже в следующем месяце он дебютировал за "Интер" в еврокубках в поединке с Карабахом. Стать полноценным игроком основы Димарко не сумел и отправился в поисках игровой практики. Аренда в Асколи, далее в Эмполи, а затем вообще швейцарский Сьон. Потом была Парма, возвращение в Интер в конце 2019-го и очередная аренда, которая, наконец, позволила парню раскрыться. После двух ярких сезонов в Вероне он закрепился в Интере.

Федерико Димарко в центре семьи / milano.corriere.it

Дебютный гол за "неррадзурри" подарил много эмоций Феде: "Он значит очень многое для меня. С детства я шел на жертвы, отказался от многих вещей. Я вырос здесь, я всегда был в Милане, за исключением аренд в другие клубы. Моя семья здесь. Я очень счастлив, что вернулся домой. Я был болельщиком Интера с самого рождения, посещал стадион, и для меня настоящая честь играть за эту футболку".

Тремя годами ранее Димарко забил другой важный гол – в ворота Интера. В поединке за Парму Феде удался мощный (и победный) удар по воротам родной команды – он бросился бурно праздновать.

Парня изрядно раскритиковали за эмоции, но один из его тренеров на молодежном уровне Стефано Векки вступился за Димарко: "У этого мальчика футболка Интера, будто тату. Мне захотелось смеяться, когда он забил Интеру, а они критиковали его за празднование. Если в те годы был настоящий фанат Интера в "молодежке", это был как раз Федерико. Он вырос с этими цветами в сердце".

Летом прошлого года Димарко дебютировал за национальную сборную и отличился голом в матче Лиги наций против Венгрии. Федерико еще есть куда расти и у него есть потенциал для того, чтобы раскрыться еще больше. Парень называет своим кумиром Марсело и говорит, что мечтает о трофеях с родным клубом.

"История Федерико Димарко – это исключительная страсть, состоящая из мечтаний, а также упорного труда", – так в конце апреля написал официальный сайт Интера об одном из своих лидеров. Кажется, труд позволил Феде воплотить в жизнь его мечты. И главная из них может реализоваться 10 июня в финале ЛЧ.