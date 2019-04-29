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Відеоогляд фіналу Юнацької ліги УЄФА – Порту U-19 – Челсі U-19 – 3:1

22:41 92 Читать на русском
Відеоогляд фіналу Юнацької ліги УЄФА – Порту U-19 – Челсі U-19 – 3:1
Порту U-19 – Челсі U-19 – 3:1

Порту у фіналі Юнацької ліги УЄФА впевнено обіграв Челсі (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

Юнацька ліга УЄФА, фінал

Порту U-19 – Челсі U-19 – 3:1

Голи: Феррейра, 15, Кейруш, 55, Соуза, 75 – Редан, 53

Порту U-19 легко обіграв Челсі і вперше в історії став переможцем Юнацької ліги УЄФА

Португальці вийшли вперед вже на 15-ій хвилині зустрічі. На початку другого тайму Челсі відіграв один гол, але вже через 2 хвилини знову пропустив, а на 75-ій хвилині гравці Порту встановили остаточний рахунок у матчі – 3:1.

Порту здобув заслужену перемогу, ставши першим представником своєї країни, який перемагав у Юнацькій лізі УЄФА. Раніше до фіналу двічі доходила Бенфіка.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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