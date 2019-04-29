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Порту U-19 легко обіграв Челсі і вперше в історії став переможцем Юнацької ліги УЄФА

20:55 311 Читать на русском
Порту U-19 легко обіграв Челсі і вперше в історії став переможцем Юнацької ліги УЄФА
Порту U-19 / фото: УЄФА

Порту став переможцем Юнацької ліги УЄФА сезону 2018/19.

 

Юнацька ліга УЄФА, фінал

Порту U-19 – Челсі U-19 – 3:1

Голи: Феррейра, 15, Кейруш, 55, Соуза, 75 – Редан, 53

Порту U-19, який вперше у своїй історії вийшов до фіналу турніру, здобув впевнену перемогу над дворазовим володарем трофею.

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Португальці відкрили рахунок на 15-й хвилині зустрічі завдяки голу Феррейри Вієйра. На початку другого тайму Редан відновив рівновагу, але всього через 2 хвилини Кейруш знову вивів Порту вперед. На 75 хвилині поєдинку Соуза забив третій м'яч у ворота Челсі і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок.

Порту здобув заслужену перемогу, ставши першим представником своєї країни, який перемагав у Юнацькій лізі УЄФА. Раніше до фіналу двічі доходила Бенфіка.

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