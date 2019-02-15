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Вертонген – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

14:31 335 Читать на русском
Вертонген – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів
Ян Вертонген / ФК Тоттенхем

УЄФА визначився, кому вручити звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Захисник Тоттенхема Ян Вертонген став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Тоттенхем – Борусія Д – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Бельгійський оборонець у матчі проти дортмундської Борусії забив один м'яч, здійснив асист, а також віддавав паси з точністю 83%. Це допомогло Тоттенхему розгромити суперника з рахунком 3:0.

У лідерській гонці Вертонген залишив позаду голкіпера Реала Тібо Куртуа, півзахисника ПСЖ Марко Верратті та хавбека Роми Ніколо Дзаньйоло.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Борусія Дортмунд: Середа 13 лютого 2019

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 0
Борусія Дортмунд
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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - Борусія Дортмунд Ян Вертонген Ян Вертонген Тоттенхем Тоттенхем
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