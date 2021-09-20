"Ви мене зараз вбили цими словами про 1 млн євро для команди за перемогу над Шахтарем. Той, хто казав, напевне знає про це – я ж про такі суми вперше чую. Мені аж страшно стає (сміється).

"Я мрію про це", – Вернидуб готовий очолити збірну України

Про всяк випадок вам скажу, що в Зорі я заробляв більше, ніж заробляю в Тирасполі – це я кажу для заздрісників. Я пішов на пониження, щоб працювати та спробувати зіграти в Лізі чемпіонів. Це те, що я можу точно сказати", – цитує фахівця Moldfootball.com.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб працював із Зорею у 2011-2019 рр. Натомість Шериф він очолив у грудні 2020-го, зробив тираспольців чемпіоном Молдови та вперше в історії вивів у груповий етап Ліги чемпіонів.

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