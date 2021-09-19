"Збірна України? Думаю, більшість тренерів, як і я, мріють про це. До цього завжди потрібно бути готовим. Зрозуміло, якщо коли і надійде пропозиція, звичайно, який тренер, як і я, відмовиться від цього. Це шанс проявити себе ще краще. Цей драйв, кайф, дорого коштує.

"Це постріл собі в ногу": Петракова критикують за невиклик Маліновського – справжня ціна скандалу і хто наступна жертва

Пишаюся, що я виріс в Україні. Ця країна зробила мене тим, ким я є. Пишаюся і люблю свою країну", – сказав Вернидуб для програми Футбольний Формат.

Нагадаємо, український фахівець допоміг Шерифу вперше в історії вийти в груповий етап ЛЧ, а також у першому турі з молдованами сенсаційно здолав донецький Шахтар (2:0).

"Ну шо, ше не вмерла?" – молдовські та придністровські залаштунки старту Шахтаря в Лізі чемпіонів