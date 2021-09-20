"Вы меня сейчас убили этими словами о 1 млн евро для команды за победу над Шахтером. Тот, кто говорил, наверняка знает об этом – я о таких суммах впервые слышу. Мне даже страшно становится (смеется).

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На всякий случай вам скажу, что в Заре я зарабатывал больше, чем зарабатываю в Тирасполе – это я говорю для завистников. Я пошел на понижение, чтобы работать и попробовать сыграть в Лиге чемпионов. Это то, что я могу точно сказать", – цитирует специалиста Moldfootball.com.

Напомним, что Юрий Вернидуб работал с Зарей в 2011-2019 гг. В свою очередь Шериф он возглавил в декабре 2020-го, сделал тираспольцев чемпионом Молдовы и впервые в истории вывел в групповой этап Лиги чемпионов.

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