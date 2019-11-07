Вернидуб офіційно очолив солігорський Шахтар

Український тренер Юрій Вернидуб офіційно представлений у статусі наставника солігорського Шахтаря.

Офіційний сайт білоруського клубу повідомив про початок співпраці з екс-тренером луганської Зорі. Про деталі контракту наразі не повідомляється. До тренерського штабу Вернидуба увійшли Валерій Михайленко, Олександр Ногін та Ігор Фокін.

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У зв'язку з процедурою отримання дозволу на роботу в Білорусі Вернидуб не може бути заявлений на матч найближчого туру вищої ліги. Керувати командою у матчі зі Славією буде Сергій Никифоренко.

Зазначимо, що солігорський Шахтар зараз посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі 2018/19, поступаючись Динамо Брест та БАТЕ.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб народився у 1966 році в Житомирі. У статусі гравця виступав за Колос (Нікополь), Прикарпаття, Металург З, Хемніцер (Німеччина), Торпедо (Запоріжжя) та Зеніт. У 2007 році очолив запорізький Металург, а з 2011 по 2019 рік працював головним тренером луганської Зорі. Під керівництвом Вернидуба команда виходила у груповий турнір Ліги Європи, грала у фіналі Кубка України та ставала бронзовим призером УПЛ.

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