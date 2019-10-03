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Вельверде: Скажу, що Барселона справедливо перемогла Інтер, Конте скаже протилежне

08:28 20 Читать на русском
Вельверде: Скажу, що Барселона справедливо перемогла Інтер, Конте скаже протилежне
Ернесто Вальверде / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував перемогу над Інтером (2:1) у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес
 
Лаутаро Мартінес 3’
3’ Лаутаро Мартінес
58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес

"Я скажу, що це справедливий результат, а тренер Інтера скаже, що це не так.

Барселона – Інтер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Інтер – відмінна команда, і вони довели це в першому таймі. Ми вийшли боротися в другому таймі і забили вирішальні голи.

"Нерадзуррі" виграли свої перші шість матчів в Серії А і забили за першої же можливості. Ми внесли зміни, накрутили темп, і це дуже вплинуло на гру.

Ми знаємо, що Мессі унікальний, зрозуміло, що він робить різницю. Він був не в кращій фізичній формі, але він додає. Пізніше ми побачили його пас під час другого голу, тому справи у нього йдуть на лад", – цитує Вальверде Football Italia.

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Теги
Ліга чемпіонів Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Інтер Інтер Інтер Барселона Барселона
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