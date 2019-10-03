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Вальверде: Скажу, что Барселона справедливо победила Интер, Конте скажет обратное

08:31 70 Читати українською
Вальверде: Скажу, что Барселона справедливо победила Интер, Конте скажет обратное
Эрнесто Вальверде / ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над Интером (2:1) в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов.

58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес
 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес
58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес

"Я скажу, что это справедливый результат, а тренер Интера скажет, что это не так.

Барселона – Интер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Интер – отличная команда, и они доказали это в первом тайме. Мы вышли бороться во втором тайме и забили решающие голы.

"Нерадзурри" выиграли свои первые шесть матчей в Серии А и забили при первой же возможности. Мы внесли изменения, взвинтили темп, и это оказало большое влияние на игру.

Мы знаем, что Месси уникален, понятно, что он делает разницу. Он был не в лучшей физической форме, но он прибавляет. Позже мы увидели его пас во время второго гола, так что дела у него идут на лад", – цитирует Вальверде Football Italia.

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Лига чемпионов Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Барселона - Интер Интер Интер Барселона Барселона
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