Вболівальники Аякса облили Бурду пивом

Фанати нідерландського Аякса продемонстрували ганебну поведінку по відношенню до захисника Динамо Микити Бурди.

На 16 хвилині матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів захисник Динамо Томаш Кендзьора відзначився у воротах Аякса.

Аякс – Динамо: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Порадіти за партнера по команді прибіг ще один захисник киян Микита Бурда, та коли він повертався на свою половину поля, вболівальники амстердамського клубу облили його пивом.

Нагадаємо, після першого тайму Аякс перемагає Динамо з рахунком 3:1.