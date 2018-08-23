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Вболівальники Аякса облили Бурду пивом

22 серпня 23:21 426 Читать на русском
Вболівальники Аякса облили Бурду пивом
Микита Бурда / Фото ФК Динамо

Фанати нідерландського Аякса продемонстрували ганебну поведінку по відношенню до захисника Динамо Микити Бурди.

На 16 хвилині матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів захисник Динамо Томаш Кендзьора відзначився у воротах Аякса.

Аякс – Динамо: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Порадіти за партнера по команді прибіг ще один захисник киян Микита Бурда, та коли він повертався на свою половину поля, вболівальники амстердамського клубу облили його пивом.

Нагадаємо, після першого тайму Аякс перемагає Динамо з рахунком 3:1.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 1
Динамо
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Теги
Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Відеоновини Микита Бурда Микита Бурда
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