Болельщики Аякса облили Бурду пивом

Фанаты нидерландского Аякса продемонстрировали позорное поведение по отношению к защитнику Динамо Никите Бурде.

На 16 минуте матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов защитник Динамо Томаш Кендзера отличился в воротах Аякса.

Аякс – Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Порадоваться за партнера по команде прибежал еще один защитник киевлян Никита Бурда, и когда он возвращался на свою половину поля, болельщики амстердамского клуба облили его пивом.

Напомним, после первого тайма Аякс побеждает Динамо со счетом 3:1.