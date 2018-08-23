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Болельщики Аякса облили Бурду пивом

22 августа 23:21 160 Читати українською
Болельщики Аякса облили Бурду пивом
Никита Бурда / Фото ФК Динамо

Фанаты нидерландского Аякса продемонстрировали позорное поведение по отношению к защитнику Динамо Никите Бурде.

На 16 минуте матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов защитник Динамо Томаш Кендзера отличился в воротах Аякса.

Аякс – Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Порадоваться за партнера по команде прибежал еще один защитник киевлян Никита Бурда, и когда он возвращался на свою половину поля, болельщики амстердамского клуба облили его пивом.

Напомним, после первого тайма Аякс побеждает Динамо со счетом 3:1.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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Лига чемпионов Аякс - Динамо Киев Видеоновости Никита Бурда Никита Бурда
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