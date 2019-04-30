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Ван Дейк: У півфіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє проти найкращого гравця світу

12:39 188 Читать на русском
Ван Дейк: У півфіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє проти найкращого гравця світу
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився очікуваннями від зустрічі з Барселоною в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Думаю, що Мессі – найкращий гравець у світі, я говорив вже про це. Ви бачите, як ми граємо: захищаємося всі разом і атакуємо всі разом.

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Ліверпуль буде готовим, чекає на зустріч з найкращим гравцем світу. Але в Барселоні не тільки його можна виділити, вся команда на високому рівні.

Ми можемо протистояти Барселоні на її полі. Сподіваємося, що зможемо досягти гарного результату перед матчем-відповіддю. Ліверпуль спробує зробити все можливе, щоб пробитися у фінал", – цитує ван Дейка FourFourTwo.

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Поєдинок Барселона – Ліверпуль відбудеться 1 травня на стадіоні Камп Ноу. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Теги
Ліга чемпіонів Барселона - Ліверпуль Ліонель Мессі Ліонель Мессі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль
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