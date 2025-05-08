"Це дійсно важко, особливо знаючи, наскільки ми були близькі. Вони не хотіли, щоб ми вийшли у фінал, тому що у нас був такий сильний сезон – вони злякалися. Неважливо, скільки років минуло з моменту нашої останньої перемоги в Лізі чемпіонів.

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Хоча це важко, і я хотів би, щоб ми могли вигравати її щороку, я впевнений, що ми виграємо, якщо всі будемо триматися разом, як завжди робимо. Це станеться.

Хоча ми зараз засмучені, ми все одно можемо завершити сезон, вигравши три трофеї – те, у що ніхто не міг повірити на початку сезону. Це був дуже хороший сезон, незважаючи на цю невдачу. Давайте зберемо Монжуїк у неділю і переможемо!" – написав Гаві у своєму Instagram.

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