"УЄФА злякався, що Барселона вийде у фінал": Гаві жорстко прокоментував виліт від Інтера
Півзахисник Барселони Гаві прокоментував поразку від Інтера в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
"Це дійсно важко, особливо знаючи, наскільки ми були близькі. Вони не хотіли, щоб ми вийшли у фінал, тому що у нас був такий сильний сезон – вони злякалися. Неважливо, скільки років минуло з моменту нашої останньої перемоги в Лізі чемпіонів.
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Хоча це важко, і я хотів би, щоб ми могли вигравати її щороку, я впевнений, що ми виграємо, якщо всі будемо триматися разом, як завжди робимо. Це станеться.
Хоча ми зараз засмучені, ми все одно можемо завершити сезон, вигравши три трофеї – те, у що ніхто не міг повірити на початку сезону. Це був дуже хороший сезон, незважаючи на цю невдачу. Давайте зберемо Монжуїк у неділю і переможемо!" – написав Гаві у своєму Instagram.
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