УЕФА увеличил бонусный бюджет Лиги чемпионов в ответ на "атаку" Суперлиги. Как информирует El Partidazo de COPE, бюджетная статья на бонусы участникам Лиги чемпионов расширилась на 500 млн евро. Теперь он будет составлять 4,8 млрд евро.

Суперлига готовит иск к УЕФА на 3,5 миллиарда евро

Теперь только за участие в турнире клуб получит 19 млн евро вместо прежних 15 млн евро. Сообщается, что помимо этого УЕФА увеличил призовые за выход в следующие раунды соревнования.

Напомним, что Суперлига готовит иск к УЕФА на 3,5 миллиарда евро. Её руководство считает, что задержка запуска турнира нового формата из-за ограничений и угроз со стороны УЕФА нанесла организации тяжелый экономический ущерб.

Зло чи дар божий: Суперліга отримала другий шанс, але Україна ризикує втратити нові перемоги над Барсою та Реалом