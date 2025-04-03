УЄФА провів хвилину мовчання під час конгресу в Белграді, вшанувавши пам’ять футболістів, тренерів і суддів, які пішли з життя у 2024 році.

Серед них згадали й колишнього гравця збірної Росії Олексія Бугаєва, який загинув на війні в Україні.

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Перед хвилиною мовчання президент УЄФА Александер Чеферін звернувся до присутніх: "Я б хотів запросити вас зробити хвилину мовчання в пам'ять про членів європейської футбольної родини, які пішли з життя з моменту нашої останньої зустрічі".

Вшанували також українських футбольних діячів – Михайла Фоменка, Анатолія Конькова, Володимира Лазаренка та Андрія Щепотьєва. У тексті, присвяченому пам’яті померлих українців, зазначалося: "УЄФА та асоціації-члени висловлюють щирі співчуття УАФ та всім тим в Україні, хто втратив близьких".

Нагадаємо, що екс-гравець збірної Росії Олексій Бугаєв загинув унаслідок дій українських захисників минулого року. Колишній футболіст, який виступав за Локомотив, Томь і Краснодар, пішов з життя у 43-річному віці. У вересні 2024 року його було засуджено до 9,5 року ув’язнення за спробу розповсюдження наркотиків.

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