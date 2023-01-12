Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський отримав привітання від УЄФА у святковий день.

УЄФА у своєму твіттері привітав Артема Мілевського з днем народження, пригадавши гол нападника у ворота Барселони в 2009 році.

"Війна затягнула в депресивний стан, з якого ще не вийшов": Бебех – про разючу відмінність між Мілевським та Алієвим

Тоді Міля замкнув потужний простріл Андрія Шевченка зі штрафного – Віктор Вальдес не зумів зафіксувати м'яч в руках. Щоправда, УЄФА допустив помилку, привітавши Мілевського з 40-річчям, хоча йому виповнилось 38 років.

Нагадаємо, що Артем провів за Динамо більшу частину кар'єри, відігравши 276 поєдинків (88 голів та 54 асисти) з 2003 по 2013 роки.

"Мілевського не засуджую, це частина футболу": дружба із Закарлюкою, ва-банк у Шахтарі та тренер на дискотеці