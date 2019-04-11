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УЄФА опублікував команду тижня в Лізі чемпіонів

21:11 751 Читать на русском
УЄФА опублікував команду тижня в Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду / УЄФА

Стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів після перших матчів 1/4 фіналу.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував команду тижня в Лізі чемпіонів.

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Воротар: Льоріс (Тоттенхем)

Захисники: Альба, Піке (обидва – Барселона), Вертонген (Тоттенхем), ван Дейк, Александр-Арнольд (обидва – Ліверпуль)

Півзахисники: Сон (Тоттенхем), Кейта (Ліверпуль)

Нападники: Роналду (Ювентус), Фірміно (Ліверпуль), Нерес (Аякс)

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