УЄФА опублікував команду тижня в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів — 22:00 460
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Існує 4 способи виграти ЛЧ з моменту українського дебюту Мессі – лайфхак для Шахтаря, шанс Зінченка і ще 3-х клубів
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Арсенал – Наполі: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 21:55 659
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Іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом – Альбасете красиво підтримав українця, а преса глузує з горе-політикаІспанія — 19:55 5060
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Провал у Європі, 8 місяців без клубу, не типаж вінгера Динамо. Карлос Де Пена – чергове нелогічне підписання киянУкраїна — 18:00 2406
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Топ-8 юних українців, яких виховує Італія: діаманти Мілана, Ювентуса, Лаціо – ми можемо їх втратити назавждиСергій Тищенко — 16:30 3055