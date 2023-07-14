УЄФА опублікував підсумки останньої перевірки палатою CFCB беззбитковості клубів.

Манчестер Сіті знову підозрюють у фінансових махінаціях – клуб отримав сумнівні 30 мільйонів

Найбільший штраф (500 тисяч євро) заплатила Барселона, яка прозвітувала про прибуток від реалізації нематеріальних активів у 2022 році, які не є відповідним доходом. За незначний дефіцит беззбитковості постраждали також Манчестер Юнайтед (300 тисяч євро), Коньяспор та АПОЕЛ (по 100 тисяч).

100 тисяч заплатив і Андерлехт, який не зміг виправити фінансові проблеми, які були зафіксовані торік. Порту, який мав схожу біду, зумів досягнути мети та уникнув штрафу. По 10 тисяч заплатили ФК Рига, Олімпія Любляна та Слован за несвоєчасне повідомлення про беззбитковість клубів.

Кілька клубів, які мали проблеми щодо безбитковості у 2022 році (ПСЖ, Мілан, Монако, Рома, Бешикташ, Інтер, Лілль та Марсель) вирішили їх, тож уникнули додаткового фінансового покарання. Покарали Істанбул Башакшехір, який не зміг досягнути цілей, встановлених у 2022 році – 400 тисяч євро штрафу.

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