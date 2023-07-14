УЕФА опубликовал итоги последней проверки палатой CFCB безубыточности клубов.

Манчестер Сити снова подозревают в финансовых махинациях – клуб получил сомнительные 30 миллионов

Самый большой штраф (500 тысяч евро) заплатила Барселона, которая отчиталась о прибыли от реализации нематериальных активов в 2022 году, которые не являются соответствующим доходом. За незначительный дефицит безубыточности пострадали также Манчестер Юнайтед (300 тысяч евро), Коньяспор и АПОЭЛ (по 100 тысяч).

100 тысяч заплатил и Андерлехт, который не смог исправить финансовые проблемы, которые были зафиксированы в прошлом году. Порту, который имел похожую беду, сумел достичь цели и избежал штрафа. По 10 тысяч заплатили ФК Рига, Олимпия Любляна и Слован за несвоевременное сообщение о безубыточности клубов.

Несколько клубов, которые имели проблемы по безубыточности в 2022 году (ПСЖ, Милан, Монако, Рома, Бешикташ, Интер, Лилль и Марсель) решили их, поэтому избежали дополнительного финансового наказания. Наказали Истанбул Башакшехир, который не смог достичь целей, установленных в 2022 году – 400 тысяч евро штрафа.

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