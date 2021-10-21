УЄФА обрав 11 найкращих гравців за мотивами останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Барселона – Динамо: визначились найкращий та найгірший гравці киян за версією InStat

До символічної команди потрапив нападник Реала Жуніор Вінісіус, який дублем долучився до погрому донецького Шахтаря (5:0). Гравці Барселони Жорді Альба та Жерар Піке організували переможний гол у ворота Динамо і також опинились у списку.

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Нагадаємо, наступний раунд відбудеться 2-3 листопада.

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