Аналітичний ресурс InStat підбив підсумки протистояння іспанської та української команд у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів (1:0).

Найкориснішим гравцем Динамо у матчі проти Барселони став півзахисник Микола Шапаренко, повідомляє Telegram-канал "Рейс Київ – Амстердам".

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За свої дії на полі він отримав від InStat 292 бали. У топ-3 "біло-синіх" потрапили також захисники Ілля Забарний (290 балів) та Олександр Сирота (276 балів). Найгіршим у киян став Владислав Супряга (201 бал), а серед тих, хто провів на полі увесь матч – Віталій Миколенко (219 балів).

До слова, найкращим гравцем матчу став Жерар Піке (396 балів). У трійку лідерів Барселони також потрапили Жорді Альба (347 балів) та Серхіо Бускетс (339 балів).

Нагадаємо, після 3-х турів Динамо у турнірній таблиці групи Е посідає останню сходинку, маючи у своєму активі одне очко. Барселона з трьома пунктами – третя.

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