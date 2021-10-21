УЕФА выбрал 11 лучших игроков по мотивам последнего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Барселона – Динамо: определились лучший и худший игроки киевлян по версии InStat

В символическую команду попал нападающий Реала Жуниор Винисиус, который дублем присоединился к погрому донецкого Шахтера (5:0). Игроки Барселоны Жорди Альба и Жерар Пике организовали победный гол в ворота Динамо и также оказались в списке.

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Напомним, следующий раунд состоится 2-3 ноября.

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