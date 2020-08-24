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УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів 2019/20 – домінація Бундесліги та ПСЖ, відсутність Мессі та Роналду

17:24 - Читать на русском
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів 2019/20 – домінація Бундесліги та ПСЖ, відсутність Мессі та Роналду
Гравці Баварії святкують перемогу в Лізі чемпіонів / фото ФК Баварія

УЄФА визначився зі списком найкращих гравців у Лізі чемпіонів 2019/20.

Одразу по 4 гравці Баварії та ПСЖ опинились у символічній команді Ліги чемпіонів 2019/20, повідомляє УЄФА у своєму твіттері.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Своє місце у воротах посів Мануель Нойєр. Захист складений із представників ПСЖ – компанію Хуану Бернату, Преснелю Кімпембе та Маркіньйосу склав Йозуа Кімміх. Півзахист складений більш різноманітно: тут знайшлось місце Рахіму Стерлінгу, Анхелю Ді Марії, Марселю Забітцеру та Сержу Гнабрі. Атака ж складена із зірок Бундесліги – Роберта Лєвандовскі та Ерлінга Холанда.

Нагадаємо, Баварія стала переможцем Ліги чемпіонів, здолавши ПСЖ у фіналі турніру (1:0). Єдиний гол в матчі забив Кінгслі Коман.

ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя

blog_ava
ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя
05:35
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Теги
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