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УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов 2019/20 – доминация Бундеслиги и ПСЖ, отсутствие Месси и Роналду

17:24 - Читати українською
УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов 2019/20 – доминация Бундеслиги и ПСЖ, отсутствие Месси и Роналду
Игроки Баварии празднуют победу в Лиге чемпионов / фото ФК Бавария

УЕФА определился со списком лучших игроков в Лиге чемпионов 2019/20.

Сразу по 4 игрока Баварии и ПСЖ оказались в символической команде Лиги чемпионов 2019/20, сообщает УЕФА в своем твиттере.

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Свое место в воротах занял Мануэль Нойер. Защита составленна из представителей ПСЖ – компанию Хуану Бернату, Преснелю Кимпембе и Маркиньосу составил Йозуа Киммих. Полузащита составлена более разнообразно: здесь нашлось место Рахиму Стерлингу, Анхелю Ди Марии, Марселю Забитцеру и Сержу Гнабри. Атака же составлена из звезд Бундеслиги – Роберта Левандовски и Эрлинга Холанда.

Напомним, Бавария стала победителем Лиги чемпионов, одолев ПСЖ в финале турнира (1:0). Единственный гол в матче забил Кингсли Коман.

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